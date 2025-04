Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, la situazione precipita: primi baci, tradimenti e allucinazioni

Leggi su Dilei.it

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Che Dio ci8, andata in onda giovedì 3 aprile in prima serata su Rai 1. E naturalmente Azzurra, alias Francesca Chillemi, è sempre in mezzo come il prezzemolo.Che Dio ci8 da record con oltre 4 milioni di spettatoriIntanto, la puntata del 3 aprile di Che Dio ci8 raggiunge oltre 4 milioni di spettatori e consolida il successo di pubblico della serie, anche se Elena Sofia Ricci, ossia Suor Angela, e Valeria Fabrizi che interpreta Suor Costanza hanno fatto solo dei camei.All’inizio i fan della fiction si erano risentiti per la loro assenza, ma alla fine Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra che ha preso le redini da Suor Angela li ha convinti e Che Dio ci8 è letteralmente decollato.Che Dio ci8, ledi CristinaNella puntata appena trasmessa in tv, che comprende gli episodi Le favole non esistono e Avanti tutta, si consolida l’amore di Cristina (Ambrosia Caldarelli) per Pietro (Tommaso Donadoni), tanto che lo vede mentre si occupa di bambini piccoli.