Metropolitanmagazine.it - Deodorante per tutto il corpo: rivoluzione o tendenza passeggera?

Negli ultimi anni, il mercato della cura della persona ha visto l’emergere di prodotti sempre più innovativi, tra cui ilperil. A differenza dei classici deodoranti pensati esclusivamente per le ascelle, questa nuova formula promette di contrastare gli odori in qualsiasi zona soggetta a sudorazione. Ma è davvero efficace e, soprat, sicuro?Ilsuilè solo trend? Ecco come funziona e perché potrebbe essere utileLa sudorazione non è limitata alle ascelle. Qualsiasi area poco ventilata delpuò diventare un terreno fertile per i batteri responsabili dei cattivi odori. Ilperilnasce proprio per contrastare questo problema, unendo azione antibatterica e idratante.Molte formule contengono ingredienti assorbenti come amido di tapioca, amido di mais o arrowroot, che aiutano a mantenere la pelle più asciutta.