Selvaggia Lucarelli e il grande dolore che le ha dato il figlio Leon | la confessione a cuore aperto

Selvaggia Lucarelli ha sempre mantenuto una forte presenza pubblica, affrontando temi leggeri e più complessi con la stessa schiettezza che la contraddistingue. Durante la sua partecipazione al programma Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan, la giornalista e opinionista ha rivelato un aspetto molto intimo della sua vita: il rapporto con il figlio Leon, che le ha dato grandi gioie, ma anche un profondo dolore.Nel corso dell'intervista, Selvaggia ha parlato di come il giovane, ormai diciannovenne, non segua le sue orme e di come la loro relazione sia segnata da distacco e differenze.Selvaggia Lucarelli: ecco che dolore le ha dato il figlio LeonUno dei momenti più dolorosi per Selvaggia Lucarelli è stato quando suo figlio Leon ha deciso di interrompere gli studi e di intraprendere un lavoro, una scelta che, sebbene comprensibile, ha segnato profondamente la madre.

