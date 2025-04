The Couple la rivoluzione di Mediaset per arginare le polemiche

Couple vede il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, dopo l'avventura estiva a Battiti Live. C'è grande curiosità in merito alla partenza, fissata per lunedì 7 aprile. Ma Mediaset ha preso una decisione per quanto riguarda le "fanbase tossiche": ecco come cambia il televoto per arginare qualsiasi polemica, soprattutto considerando cosa è successo con il GF.The Couple, la scelta di Mediaset per evitare polemicheNell'ultima edizione del Grande Fratello il televoto è stato al centro di un dibattito infinito, per cui è servito anche l'intervento di Striscia la Notizia per fare chiarezza. In particolare, le luci si sono accese sui social, da sempre terreno fertile per alimentare polemiche, talvolta sterili, e critiche feroci.

