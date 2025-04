Anteprima24.it - Festa della Liberazione, all’Auditorium Spina Verde in scena “Diario di guerra”

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione, lo spettacolo “di”, scritto da Alda Parrella e Linda Ocone, porta inle storie dimenticateResistenza italiana. Nel cuoreSecondaMondiale, le vite di Armando e Carlo s’intrecciano in un’emozionante storia di sopravvivenza e coraggio. Dal campo di prigionia nazista alla lotta partigiana, questi due uomini ordinari compiono scelte straordinarie, affrontando i traumie scoprendo il valorelibertà. Rinchiusi in un rifugio di fortuna, tra ricordi dolorosi e speranza, incarnano lo spirito di chi scelse di resistere.“Attingendo a diari autentici e documenti d’archivio, questo spettacolo dà voce a chi ha lottato nell’ombra per consegnarci un futuro libero. Non solo un omaggio al passato, ma un potente richiamo alla responsabilità civile che risuona con urgenza nel presente” afferma la regista Linda Ocone.