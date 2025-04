Ilrestodelcarlino.it - La Fermana si affida anche alla cabala

Poco da dire per presentare la gara di domenica, contro i gemellati biancoverdi dell’Avezzano (un legame storico tra le tifoserie) perché lanon ha alternativevittoria per alimentare la fiammella della speranza. Una sfida non solo tra gemellati mastorica considerando, come sottolinea lo storico gialloblù Marco Rossetti, che si tratta del tredicesimo campionato in cui si incrociano queste due squadre per un totale di 25 gare con 11 vittorie gialloblù, 7 pareggi e 7 successi abruzzesi. Una statistica che fa ben sperare ma che va alimentata. Il primo incontro risale addirittura al 30 novembre del 1947 con i canarini che vincono per 1 a 0 in casa ma in Abruzzo finirà invece 3 a 1 per i marsicani. Passando alle sfide disputate al Bruno Recchioni sono 12 di cui ben 9 vinte d, due pareggi e una sola sconfitta per 2-1 che risale addirittura al 1967.