La maledizione dei Caraibi al Teatro Ghione

Teatro Ghione di Roma
LA maledizione DEI Caraibi - Il musical
Biglietti disponibili su Ticketone

Caraibi, 1700: i protagonisti di questa storia sono Jack Sparrow, pirata vagabondo, Will Turner, fabbro provetto e Elizabeth Swan, figlia del governatore di Port Royal.

Con "La Maledizione dei Caraibi" le avventure della Perla Nera approdano a teatro. A Roma il musical "La maledizione dei Caraibi". "La maledizione dei Caraibi" in scena a Roma nel 2025: date e biglietti.

A Roma il musical "La maledizione dei Caraibi" - Dal 4 al 6 aprile 2025 al teatro Ghione di Roma andrà in scena il musical " La Maledizione dei Caraibi ". Caraibi, 1700: i protagonisti di questa storia sono Jack Sparrow, pirata vagabondo, Will Turner, fabbro provetto e Elizabeth Swan, figlia del governatore di Port Royal.

