Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace i pediatri del Policlinico in piaza Unione Europea

pediatri del Policlinico in piazza Unione Europea per promuovere corretti stili di vita nei bambini nell'ambito della Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace. L'evento, domani, sabato 5 aprile, con gli specialisti dell'UOC di pediatria diretta dalla professoressa.

Giornata dello Sport: il tema è l’inclusione sociale - NAPOLI – Inclusione sociale. È questo il tema scelto quest’anno per celebrare in tutto il mondo la Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace, l’International day of Sport for devel ... (dire.it)

Doppio appuntamento per la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace - Per domenica 6 aprile è stata proclamata dall’Assemblea Generale dell’ONU con la risoluzione 67/296 del 2013, la Giornata ... (orvietonews.it)

Sport e pace, evento in Senato con Giusy Versace e il ministro Abodi - Il convegno andrà in scena giovedì 3 aprile (ore 11) a Roma, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani: tutti i dettagli ... (corrieredellosport.it)