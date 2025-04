Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme in tv per annunciare la novità | ora è ufficiale

Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme in tv per annunciare ufficialmente la novità. Com’è noto, la showgirl e conduttrice e il ballerino formano una delle coppie più belle e unite degli ultimi tempi. Dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, era stata l’ex Miss Italia a chiudere con l’ex calciatore della Fiorentina.In un’intervista a “Verissimo” aveva dichiarato di essersi sentita “prigioniera di una relazione tossica” e di aver deciso di voltare pagina per il proprio benessere. Poi l’incontro con Stefano a Ballando con le stelle e nel giro di pochi mesi è diventato suo marito. Si sono sposati a maggio 2024 e dopo lla cerimonia civile in Campidoglio si sono giurati amore eterno in una cerimonia da favola a Villa Miani a Roma. Leggi su Caffeinamagazine.it in tv perufficialmente la. Com’è noto, la showgirl e conduttrice e il ballerino formano una delle coppie più belle e unite degli ultimi tempi. Dopo la fine della lunga relazione con Lorenzo Amoruso, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, era stata l’ex Miss Italia a chiudere con l’ex calciatore della Fiorentina.In un’intervista a “Verissimo” aveva dichiarato di essersi sentita “prigioniera di una relazione tossica” e di aver deciso di voltare pagina per il proprio benessere. Poi l’incontro cona Ballando con le stelle e nel giro di pochi mesi è diventato suo marito. Si sono sposati a maggio 2024 e dopo lla cerimonia civile in Campidoglio si sono giurati amore eterno in una cerimonia da favola a Villa Miani a Roma.

