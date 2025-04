Uccide il padre 19enne arrestato a Mezzolombardo Difendeva la madre

padre in un appartamento di Mezzolombardo. E’ successo nella notte. La vittima è un 46enne di nazionalità bosniaca. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe intervenuto per difendere la madre che il quel momento veniva aggredita dal marito. Il 19enne è rimasto nell’abitazione ed è stato arrestato in flagranza di reato. La dinamica dell’omicidio così come il contesto sono ancora da chiarire: sul caso indaga il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale coordinato dal pm di Trento. Notizia in aggiornamento Quotidiano.net - Uccide il padre, 19enne arrestato a Mezzolombardo. “Difendeva la madre” Leggi su Quotidiano.net Trento, 4 aprile 2025 – Un ragazzo di 19 anni ha accoltellato inin un appartamento di. E’ successo nella notte. La vittima è un 46enne di nazionalità bosniaca. Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe intervenuto per difendere lache il quel momento veniva aggredita dal marito. Ilè rimasto nell’abitazione ed è statoin flagranza di reato. La dinamica dell’omicidio così come il contesto sono ancora da chiarire: sul caso indaga il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale coordinato dal pm di Trento. Notizia in aggiornamento

