Ragazzo di 19 anni accoltella e uccide il padre | “Intervenuto per difendere la madre”

accoltellato a morte dal figlio di 19 anni. Il Ragazzo sarebbe intervenuto per difendere la madre che stava subendo un'aggressione. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Leggi su Fanpage.it I Carabinieri di Trento sono intervenuti nella notte in un appartamento di Mezzolombardo, in provincia di Trento, dove un uomo, un 46enne di origini bosniache, è statoto a morte dal figlio di 19. Ilsarebbe intervenuto perla madre che stava subendo un'aggressione. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Ragazzo di 19 anni accoltella e uccide il padre: "Intervenuto per difendere la madre". Omicidio a Mezzolombardo: un ragazzo di 19 anni uccide il padre per difendere la madre. Mezzolombardo, giovane di 19 anni uccide il padre per difendere la madre. Mezzolombardo: 19enne uccide il padre per difendere la propria madre.

