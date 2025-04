Abbracciata collettiva | in piscina per sensibilizzare sul tema dell’autismo e dei disturbi mentali gravi

piscina centro nuoto Cepagatti si terrà un evento solidale nel fine settimana del 5 e 6 aprile, oltre che in altre piscine d’Italia.L'evento “Abbracciata collettiva” nasce con lo scopo di sensibilizzare la collettività sul tema della disabilità e in particolare dell’autismo e dei. Ilpescara.it - Abbracciata collettiva: in piscina per sensibilizzare sul tema dell’autismo e dei disturbi mentali gravi Leggi su Ilpescara.it Nellacentro nuoto Cepagatti si terrà un evento solidale nel fine settimana del 5 e 6 aprile, oltre che in altre piscine d’Italia.L'evento “” nasce con lo scopo dila collettività suldella disabilità e in particolaree dei.

