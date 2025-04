Vendite al dettaglio febbraio | lieve crescita in valore calo annuo più ampio da dieci mesi

A febbraio si stima, per le Vendite al dettaglio, una variazione congiunturale lievemente positiva in valore (+0,1%) e stazionaria in volume. Su base annua, le Vendite diminuiscono dell'1,5% in valore e del 2,5% in volume. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che su base annua "si registra un calo sostenuto, il più ampio degli ultimi dieci mesi, sia in valore che in volume. La flessione coinvolge sia le Vendite dei beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari".

