Osimhen la verità sulla Juventus e la nuova ipotesi con il Manchester United | blitz di Manna

Il futuro diè ancora da definire, tra la pistae lapista con illavora per l’attaccante nigeriano Giovanninon è tipo da starsene con le mani in mano. Ha fatto undi poche ore a Londra, tornando ieri dalla sua missione inglese con un obiettivo chiaro: sondare le intenzioni delle big della Premier League,e Chelsea, sul futuro di Victor. Il nigeriano è il nome caldo del calciomercato 2025, un talento che tutti vogliono, ma che nessuno sembra disposto a pagare a prezzo pieno.La clausola da 75 milioni di euro fissata da Aurelio De Laurentiis è lì, ben visibile, ma il presidente azzurro potrebbe non alzare muri invalicabili. Intanto, laci prova, nonostante il gelo con il club partenopeo renda tutto più complicato.