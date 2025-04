Che Dio ci Aiuti 8 replica quinta puntata | riassunto episodi 9 e 10

quinta puntata di Che Dio ci Aiuti 8. Ecco il riassunto degli episodi 9 e 10 e quando va in onda la replica della quinta puntata di Che Dio ci Aiuti 8 su Rai Premium e in streaming.Che Dio ci Aiuti 8 riassunto quinta puntataNella quinta puntata di Che Dio ci Aiuti 8, composta dagli episodi 9 e 10 "Le favole non esistono" e "Avanti tutta", emergono nuove dinamiche e segretiLorenzo e Alessia, per dimenticare SerenaLorenzo scopre un'agenda appartenente alla moglie Serena, deceduta un anno prima, che rivela incontri con un misterioso "Dario". Questo lo porta a dubitare e a riflettere sul passato della moglie, nonostante i tentativi di Azzurra di rassicurarlo. Lorenzo riceve un invito a una serata di gala per un premio legato alla sua attività di psichiatra.

