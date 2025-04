Il 21 maggio arriva al cinema ildi: nellascena diffusa dalla Disney, guardiamo più da vicino in azione loin CGI, mentre interagisce con Maia Kealoha, la nuovain carne e ossa.

Lilo & Stitch, la prima clip ufficiale del remake, dove Stitch si prepara... a una battaglia.

Lilo & Stitch: prima clip dal live action Disney.

Lilo e Stitch, il trailer del live action Disney.

Lilo & Stitch Trailer Hits Major Live-Action Milestone For Disney In Just 24 Hours.

"Water Fight", Prima Clip Ufficiale del Film Disney in Live Action - HD.

Lilo & Stitch: l'incontro tra i protagonisti e molte scene ispirate al film animato nel nuovo trailer.