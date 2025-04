Chiccheinformatiche.com - Attenti alla truffa dello SPID: ecco cosa succede

Negli ultimi tempi, una nuova minaccia informatica sta prendendo piede in Italia: la cosiddetta “del doppio”. Questo raggiro sfrutta una vulnerabilità nel Sistema Pubblico di Identità Digitale () per clonare l’identità digitale delle vittime, consentendo aitori di accedere a informazioni sensibili e di dirottare fondi a proprio vantaggio. La crescente diffusione di questarende fondamentale comprendere il suo funzionamento e adottare misure preventive efficaci.Cos’è ladel doppioe come funziona, tutti i processiTutto inizia con la raccolta dei dati personali della vittima. Itori acquistano online pacchetti di documenti contenenti informazioni sensibili come carta d’identità, tessera sanitaria e altri dati identificativi. Questi dati, venduti per poche decine di euro su marketplace nascosti, spesso accessibili tramite app come Telegram o nel Dark Web, diventano la base per l’intera frode.