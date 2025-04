Fedele | Scudetto? Vedo favorito il Napoli Neres erede di Kvara? Non capite di calcio

Fedele: "Scudetto? Vedo favorito il Napoli. Neres erede di Kvara? Non capite di calcio" L'ex dirigente e agente, Enrico Fedele, è intervenuto . L'articolo Fedele: "Scudetto? Vedo favorito il Napoli. Neres erede di Kvara? Non capite di calcio" proviene da ForzAzzurri.net.

Fedele: “Scudetto? Vedo favorito il Napoli. Neres erede di Kvara? Non capite di calcio” - L’ex dirigente e agente, Enrico Fedele, è intervenuto in diretta radiofonica a ... per sfondare la difesa felsinea. Vedo favorito il Napoli, non vi toccate: io la penso così. C’è una cosa che mi ... (forzazzurri.net)

Fedele: "L'infortunio di Neres è stata una fortuna per il Napoli. Scudetto? È l'anno degli azzurri, lo dice un indizio" - Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Resta il Napoli il favorito per vincere lo scudetto - ha detto ... Ad ogni modo, io vedo il Napoli favorito perché è il suo ... (msn.com)

Fedele: "Il Napoli vince lo scudetto al 95%. Conceicao è da esonero" - Enrico Fedele, nel corso del suo intervento ai microfoni di Televomero, ha parlato anche della lotta per la conquista dello scudetto. (areanapoli.it)