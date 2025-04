Trasporta irregolarmente pesce surgelato destinato a un ristorante di Livorno multato camionista

Trasportatore 61enne residente a Livorno è stato multato dalla polizia di Viareggio poiché Trasportava pesce surgelato, destinato a un ristorante della città, a temperature superiori alle norme. L'autista, proveniente da La Spezia, è stato intercettato lungo l'autostrada A12 e. Livornotoday.it - Trasporta irregolarmente pesce surgelato destinato a un ristorante di Livorno, multato camionista Leggi su Livornotoday.it Un autotore 61enne residente aè statodalla polizia di Viareggio poichévaa undella città, a temperature superiori alle norme. L'autista, proveniente da La Spezia, è stato intercettato lungo l'autostrada A12 e.

