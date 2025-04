Calcio Prima categoria L’Fc Ponsacco esonera Ferretti | Benvenuto Manolo Dal Bo’

L'Fc Ponsacco di Prima categoria decide di esonerare Lorenzo Ferretti per affidare la panchina rossoblu a mister Manolo Dal Bo'. "Mister di grande esperienza – lo presenta la società – che ha guidato squadre giovanili professionistiche ed ha avuto esperienze con società di serie D ed Eccellenza. Facciamo quindi un in bocca al lupo al mister con l'auspicio che ci aiuti nel raggiungimento dell'obiettivo che in estate ci eravamo proposti: la Promozione". Ci sarà dunque l'ex Perignano e Cenaia sulla panchina del Ponsacco per guidare la squadra nella trasferta di domenica prossima di Calci, squadra in lotta per evitare i playout. Ai rossoblu serve invece una scossa dopo le ultime due sconfitte consecutive ed i soli 2 punti raccolti nelle ultime 4, che hanno fatto sfumare matematicamente le speranze di una promozione diretta ed allontanato L'Fc dalla zona playoff.

