Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza code residue tra Casale Lumbroso e Portuense più avanti code a tratti per traffico tra Ardeatine Tuscolana in carreggiata interna Sira tra Cassia Veientana e Salaria andiamo sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est in direzione centro ora il traffico sulle consolari sulla Cassia trattati tra loggiato e la Storta nei due sensi di marcia sulla Salaria rallentamenti all'altezza di Monterotondo in entrambe le direzioni sulla Prenestina Si procede a rilento in prossimità di Colle Prenestino Verso il raccordo anulare nella stessa direzione sulla Casilina si rallenta all'altezza di Tor Bella Monaca infine il trasporto ferroviario nel nodo difino al 15 giugno proseguiranno il lavoro potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto variazioni di orario di percorso per alcuni treni Intercity e Intercity notte e cancelne limitazione variazioni di percorso per alcuni treni del regionale previsto servizio con bus sostitutivi maggiori dettagli sul nostro portale alla pagina dedicata la Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a più tardi un servizio dellahttps://storage.