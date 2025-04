Luis Henrique Inter stanziato il budget per il colpo sulla fascia destra | per quella cifra si può chiudere?

Luis Henrique Inter, stanziato il budget per il colpo sulla fascia destra: per quella cifra si può chiudere? La strategia del clubLuis Henrique è un obiettivo concreto del calciomercato Inter. Come spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno attenzionato il calciatore brasiliano dopo che De Zerbi, al Marsiglia, gli ha fatto cambiare ruolo passando da esterno offensivo a sinistra a esterno a tutta fascia a destra. Il club di Viale della Liberazione avrebbe già in mente la cifra da stanziare per il colpo, ma c'è da fare i conti sia con il club francese sia con la concorrenza.Luis Henrique Inter – «Lo manda De Zerbi. E questo potrebbe già valere come certificato di garanzia. L'Inter, infatti, ha messo gli occhi su Luis Henrique, laterale brasiliano del Marsiglia, che ha letteralmente svoltato da quando sulla panchina della squadra francese si è accomodato l'allenatore italiano.

