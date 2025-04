Giuseppe Cruciani | Davide Lacerenza non ha avuto un ictus ma un TIA un attacco ischemico transitorio Il titolare della Gintoneria è stato dimesso dal Policlinico

Giuseppe Cruciani a La Zanzara nella puntata del 2 aprile: "Domani pomeriggio, dopo un esame al cuore, potrebbero dimetterlo". Chi? Davide Lacerenza, ricoverato al Policlinico di Milano. E il conduttore del programma di Radio24 che ha reso noto il proprietario della Gintoneria ben prima che finisse agli arresti domiciliari, aveva spiegato: "Non ha avuto nessun ictus. La risonanza magnetica lo ha escluso. Si è trattato di un TIA, un'ischemia transitoria". E a Fanpage.it l'avvocato di Lacerenza, Liborio Cateliotti, ha confermato che si è trattato di un problema di tipo neurologico e che non chiederà nessun mutamento sulla detenzione. Le dimissioni sono effettivamente avvenute nel pomeriggio di giovedì 3 aprile.L'imprenditore torna agli arresti domiciliari dove si trovava dallo scorso 4 marzo, in seguito all'inchiesta sui suoi locali milanesi Gintoneria e Malmaison nei quali, oltre alle bevande di pregio, avrebbe offerto alla propria clientela sostanze stupefacenti nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort.

