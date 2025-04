Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis altrimenti pronta questa alternativa | le ultime

Nel prossimo turno di campionato la Juventus farà visita alla Roma per una sfida che metterà palio pesantissimi punti per la corsa alla prossima Champions League, più che mai nel vivo. Tudor ha recuperato Cambiaso che sarà inserito nella lista dei convocati. Si cercherà di farlo giocare dal primo minuto, ma se così non fosse è già pronto McKennie con Nico Gonzalez esterno a tutto fascia sulla corsia opposta.

