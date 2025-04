Incendio a Castenedolo fiamme in un centro accoglienza | in quattro si calano dalla finestra

Castenedolo (Brescia), 4 aprile 2025 – Incendio, questa mattina poco dopo le 8.30, in una palazzina di via Giacomo Matteotti, a Castenedolo, nel Bresciano. Si tratta di un centro accoglienza gestito da Emergency, nella quale risiedono in totale quattordici persone. Dalle prime informazioni, il rogo sarebbe partito al pianterreno, e i fumi avrebbero invaso i locali ai piani superiopri. Ancora da chiarire la cause e l'esatta dinamica. Le persone all'interno della struttura – quattro al momento dell'Incendio – sono riuscite a mettersi in salvo calandosi dalla finestra con delle lenzuola. Una di loro avrebbe riportato diverse fratture dalla caduta. Tra loro un 22enne, un 25enne e un 41enne. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due automediche, insieme ai Vigili del fuoco di Brescia e Salò, con il supporto di un'autoscala e un'autobotte.

