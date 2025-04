Attira in casa un gattino e lo impicca | a processo un pensionato di Lecce

Lecce, è accusato di aver Attirato e impiccato un gatto nel suo giardino. L'uomo comparirà davanti al giudice nel 2026 ma anche in caso di condanna potrebbe non scontare mai un giorno di carcere. Il Partito Animalista chiede pene più severe, intano le indagini stanno facendo luce su altri 8 casi di mici uccisi. Leggi su Fanpage.it Un 68enne di Tricase, provincia di, è accusato di averto eto un gatto nel suo giardino. L'uomo comparirà davanti al giudice nel 2026 ma anche in caso di condanna potrebbe non scontare mai un giorno di carcere. Il Partito Animalista chiede pene più severe, intano le indagini stanno facendo luce su altri 8 casi di mici uccisi.

