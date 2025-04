Quotidiano.net - Vendite al dettaglio a febbraio: lieve crescita congiunturale, calo annuale secondo Istat

Leggi su Quotidiano.net

si stima, per leal, una variazionemente positiva in valore (+0,1%) e stazionaria in volume. Su base annua, lediminuiscono dell'1,5% in valore e del 2,5% in volume. Lo comunica l', aggiungendo che su base annua "si registra unsostenuto, il più ampio degli ultimi dieci mesi, sia in valore che in volume. La flessione coinvolge sia ledei beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari".