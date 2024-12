Gamberorosso.it - Dove mangiare i tortelli di zucca a Mantova e dintorni. I migliori indirizzi scelti da Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Insieme al luccio in salsa, all'insalata alla gonzaghesca (creazione di Bartolomeo Stefano, cuoco della corte dei Gonzaga e autore dell’Arte di ben cucinare), alla torta sbrisolona, idisono tra le icone del ricettario della tradizione lombarda ena in particolare, legati alla cucina "di principi e di popolo" che nasce proprio nei banchetti di quelli che nel 1500 furono prima signori e poi duchi della città, i Gonzaga.Risalgono proprio a quel periodo le prime testimonianze gastronomiche dell'uso dellain alcune ricette e come farcia di paste ripiene, che nel tempo si diffonderanno pure altrove pur in altre forge (basti pensare ai cappellacci ferraresi). La loro peculiarità risiede nel ripieno "dolce", che oltre alladella tipologia Cappello del Prete (quella con la forma a turbante, che come raccontava il mitico Romano Tamani, fondatore insieme al fratello dell'Ambasciata di Quistello, è ancora più prelibata nelle stagioni di siccità ), cotta in forno con la buccia e schiacciata, prevede Grana Padano, amaretti, mostardana, noce moscata.