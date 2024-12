Metropolitanmagazine.it - Daniele Scardina, chi sono i genitori e la sofferenza per la loro separazione

è nato a Rozzano, nell’hinterland milanese, il 2 aprile 1992 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete) e lui stesso ha più volte parlato pubblicamente dei suoi genitori, a cui è sempre stato molto legato. I due siseparati quando il pugile era solamente un bambino, ma hanno sempre spronato il suo talento e lo hanno appoggiato quando ha deciso di praticare boxe (su suggerimento di uno zio).I genitori disiseparati quando era ancora piccolo e dunque il pugile ha vissuto con sua madre: la passione per la boxe ha origine grazie a suo zio che lo aiuta a praticare lo sport a livello agonistico già dall’adolescenza.in una vecchia intervista ha dichiarato che la boxe lo ha salvato dal prendere strade sbagliate, in quanto – quando era più piccolo – preferiva stare in giro con i suoi amici piuttosto che a studiare.