Ilnapolista.it - Bove crolla a terra a Firenze, torna la grande paura. Calciatori in lacrime

Leggi su Ilnapolista.it

la.Improvvisamente il calciatore della Fiorentina si è accasciato a, sembrava in preda a convulsioni. Si era nel mezzo di Fiorentina-Inter, il gioco era fermo per una polemica per un pallone finito in fallo laterale.è stramazzato al suolo. Tutti subito si sono resi conto della gravità. Tutti i giocatori in campo hanno chiamato a gran voce l’ambulanza, ci sono state anche delle discussioni animate.in.Ihanno fatto cerchio attorno ache sembrava aprivo di conoscenza. È stato portato via. Ihanno lasciato il campo. La partita è sospesa per emergenza medica.Non si sa cosa sia realmente accaduto al calciatore della Fiorentina, ma si attende di conoscere dall’ospedale quali siano le condizioni di, prima di capire se la gara potrà essere ripresa o meno.