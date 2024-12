Quotidiano.net - Aleppo in mano ai ribelli. Italiani tra i primi evacuati. Voci di golpe a Damasco

Leggi su Quotidiano.net

Statue dell’ex presidente siriano Hafez Assad, esposte nelle piazze centrali, fatte a pezzi a martellate. Guerriglieri che scianelle strade di, seconda città della Siria, sparando in aria dai loro automezzi. Altri jihadisti ripresi nell’aeroporto di quella città, in apparenza tranquilli e ormai padroni della situazione. E poi ancora: la rappresentanza diplomatica dell’Iran attaccata da uomini armati e basi dell’esercito siriano abbandonate ai rivoltosi (una della aviazione, l’altra dell’intelligence), quasi senza resistenza. Tutto questo mentre si rincorronodi. L’offensiva lanciata da Hayat Tahrir al-Sham (Hts), la nuova sigla che comprende l’ex ramo siriano di al-Qaida ed altre fazionisostenute in parte dalla Turchia, appare incontenibile e dadecine di migliaia di persone si sono date alla fuga in direzione sud, verso Hama e