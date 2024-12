Ilrestodelcarlino.it - Ai domiciliari per droga, li viola e finisce in carcere

MESOLA I carabinieri della Stazione di Mesola, nei giorni scorsi, hanno eseguito provvedimenti restrittivi emessi dal Gip e dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ferrara nei confronti di due pregiudicati della zona. Il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un uomo di trentatré anni che già si trovava agli arrestiper reati in materia di stupefacenti. Per lui è stato disposto un aggravamento della misura, che continuerà in, per via di ripetute inottemperanze alle prescrizioni che gli erano state imposte dall’autorità giudiziaria, documentate e segnalate dai carabinieri di Mesola nell’ambito dei controlli sul territorio. A poche ore di distanza è finito inanche un altro pregiudicato della zona, un uomo di cinquantasei anni, nei confronti del quale è stato emesso un ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Ferrara.