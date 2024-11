Lanazione.it - Webcam lungo i corsi d’acqua. Dovranno prevenire gli allagamenti

Seifisse per monitorare le zone a maggior rischio idraulico esituazioni critiche legate agli. È l’obiettivo del progetto approvato dalla giunta al fine di sorvegliare il corretto smaltimento delle acque attraverso caditoie e canali di scolo. "Finora il controllo era affidato al personale comunale – spiega l’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori – col supporto delle associazioni convenzionate per attività di protezione civile. Grazie al telecontrollo potremo rilevare in tempo reale e in perfetta sicurezza per tutti gli operatori la formazione di eventuali criticità intervenendo con la massima rapidità su accumuli di detriti nei canali o sull’ostruzione di griglie e caditoie". Lesaranno collocate a Vallecchia, in località Canaldoro, in via Bernini (incrocio con via I Maggio), torrente Baccatoio (vicino alla cassa di espansione a Falascaia), vasca di laminazione all’ex pretura e in via Tre Luci.