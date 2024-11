Lanazione.it - Prato, un aperitivo solidale per sostenere Balzoo e gli animali in difficoltà

Leggi su Lanazione.it

, 30 novembre 2024 - In Italia milioni di persone faticano ad arrivare a fine mese e si rivolgono ad associazioni caritatevoli per avere aiuti e sostegno, ma il problema rimane per i loro amici a quattrozampe che non vogliono abbandonare:risponde e risolve proprio queste situazioni emergenziali. I volontari operano anche in Toscana non solo nella raccolta e distribuzione del cibo, ma anche perseguendo lo scopo primario del benessere degliine il loro reinserimento in famiglia. La sezione di Pistoia di(Banco Alimentare Zoologico), presieduta da Nuela Nesti, che opera in tutta Italia con i suoi vari gruppi territoriali a supporto delle situazioni in cui sono coinvoltiin stato di bisogno, organizza a, sabato 6 dicembre, dalle 18.30 alle 21, alla Tazza d’oro, in via della Repubblica 290, un, al quale sono invitati tutti gli amanti degli, i volontari e chiunque desideri dare una mano o offrire il proprio apporto.