Milan, Paulo Fonseca non ci sta: non mi è stato dato tempo. L'attacco

L’allenatore delin vista della sfida con l’Empoli ha rimarcato il fatto di aver avuto poco. EccoL’allenatore delnon ci sta e prende le difese della squadra, e anche le proprie, per quanto fatto vedere in questo inizio di stagione, che èdeludente, almeno per quanto riguarda il campionato. Il tecnico portoghese ha, infatti, lamentato il fatto di aver avuto pocoa disposizione per creare un clima di serenità all’interno del gruppo e per legare con i giocatori.Queste le parole rilasciate dall’ex Lille nella conferenza stampa i vista delle sfida di San Siro contro l’Empoli:Sono sicuro che alla fine saremo davanti a qualcuna delle squadre che ora ci stanno davanti in classifica. Ma parliamo di noi. Abbiamo cominciato la pre-stagione con 15 giocatori ed i “bambini”.