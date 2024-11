Ilgiorno.it - Lucia Bramani dottoressa bis, seconda laurea in Psicologia per la modella 23enne

Milano, 30 novembre 2024 – Un nuovo traguardo per. Laha preso lainall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E ha mostrato tutta la sua felicità in una fotografia postata sul suo profilo Instagram. Nello scatto si vede la giovane in tailleur blu gessato e una camicetta bianca, mentre sorride con una corona di alloro e fiori bianchi sul capo. Nella mano destra tiene la sua tesi di, rilegata in pelle blu, mentre nella mano sinistra un mazzo di fiori. Mentre, in una delle Stories, la studentessa viene immortalata all’uscita dall’ateneo, accolta da una pioggia di coriandoli colorati. Numerosi i commenti di amici e follower. Tutti si complimentano cone non fanno mancare emoticon di cuoricini e mani che applaudono.