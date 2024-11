Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Wierer inizia col piede giusto! Azzurri in testa nella prima frazione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.58: All’uscita dal poligono: Italia, Norvegia, a 10? Francia, Svezia, Ucraina, a 13? Cechia, Slovacchia, Germania e Austria15.57: Zero di! Vanno via Italia e Norvegia, errore per Francia e Germania15.56: Secondo poligono15.55: Gruppo nuovamente compatto al km 3.4.sempra davanti15.53: Al km 3.2 una pimpanteguida il gruppo, poi Francia, Norvegia, Germania, Svezia, a 4? Cechia15.52: All’uscita del primo poligono Norvegia, Francia, Italia, Germania, Svezia. Solo nove errori in tutto nel primo poligono15.51: Bene! Zero al primo poligono della stagione ma anche tutte le altre nazionali top non hanno sbagliato. Sbaglia la Cechia15.49: Primo poligono15.47: Svezia, Francia, Norvegia, Italia, Germania, Austria davanti al km 1.