Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Auchentaller senza errori a terra, azzurre quarte

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16.10: Dopo il poligono Norvegia, a 7? Francia, a 14? Svezia e Italia, a 29? germania, a 34? Cechia16.09: Non sbaglia la Norvegia e riparte, riparte anche la Francia, un errore per la Svezia e NON SBAGLIA, Italia assieme a Svezia16.08: Terzo poligono16.08: Oeberg stacca Braisaz e16.06: Al km 7.4: Norvegia, a 10? Svezia, a 12? Italia, Francia, a 31? la Cechia, a 33? la Germania16.05: Al km 7.2 Norvegia, a 10? Italia, Francia e Svezia, a 27? la Cechia, a 30? la Germania,16.03: Francia e Svezia si avvicinano all’Italia che ha16.02: Al cambio Norvegia in testa con 3? di vantaggio su Wierer, Svezia e Francia a 14?, Cechia a 25?, Finlandia, Estonia, Germania a 30?16.00: Al km 5.