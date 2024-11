Sport.quotidiano.net - La Cremonese è tornata: poker vincente in casa del Sudtirol

Lavince con un eloquente 4-0 indele, in un sol colpo, ribadisce il suo indubbio potenziale e la sua voglia di lottare fino in fondo per continuare a sognare. Sulche permette alla squadra di Stroppa di infrangere la tradizione negativa del “Druso” bisogna comunque fare alcune considerazioni, partendo dalla prova, davvero modesta, fornita dagli altoatesini, che, pur affamati di punti, non sono riusciti a mettere in discussione una contesa che gli ospiti sono riusciti ad indirizzare nel verso desiderato sin dai primi minuti. Rimando ingrigiorossa, però, il blitz compiuto a Bolzano può offrire rinnovata convinzione alla compagine di Stroppa che, oltre alla conferma dell’ottima forma di Bonazzoli e Vazquez, ha potuto abbracciare tra i marcatori pure De Luca, che ha sfruttato l’aria di(è nato proprio a Bolzano) per riassaporare la gioia del gol.