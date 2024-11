Lanazione.it - La carica dei civici: "Spontanei e trasversali. Lavoriamo per fare rete"

Gli occhi della politica sulle ‘Civiche’. Le liste strutturate di cittadini, di orientamento trasversale, sono stati la sorpresa delle ultime elezioni comunali. Un’esperienza che, a differenza del passato, non è rimasta ancorata ai territori, ma ha cercato di mettere in piedi una. E ora i partiti, in procinto di formare coalizioni e alleanze in vista delle regionali, guardano con attenzione questo movimento spontaneo che si sta coagulando con il proposito di proporre il civismo anche alle prossime elezioni toscane. Diversi sono i candidati su cui si concentrano gli osservatori. Uno di questi è sicuramente l’attuale sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro che oggi sarà a San Giovanni Valdarno alla sala La Nonziata per un incontro promosso dall’associazione Agorà che si intitola L’impegno civico per i cittadini, per i territori, per la Toscana.