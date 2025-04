Lanazione.it - Dissesto idrogeologico: al via il secondo lotto. Lavori per un milione di euro grazie al Pnrr

Castelnuovo Magra, 3 aprile 2025 – Mitigazione del rischio: parte due. È in partenza a Castelnuovo Magra ildi interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale. L’amministrazione ha infatti assegnato alla ditta Ediltecnica srl di Carrara l’appalto per l’affidamento dei. Tre le aree interessate. «La prima – spiega l’assessore ai Lavoro pubblici Loris Pietrobono – è in via Marciano Fondovalle (zona 1), nella parte che corre in parallelo al canale di Marciano. Qui, in seguito a una frana che ha trascinato il muro di cemento armato in un canalone, si dovrà costruire un nuovo muro di contenimento». La seconda area di intervento riguarda le Colline del Sole, in particolare la via dei Pini nella parte alta (zona 2). «Si tratta di un’area morfologicamente soggetta a fenomeni franosi - precisa l’assessore - interessata da un lieve scivolamento del terreno in prossimità della strada che corre davanti alle case».