Lanazione.it - Dazi, produzione in allarme. “La tassa sull’export penalizza il nostro lavoro”

Prato, 3 aprile 2025 – E’ un distretto con il fiato sospeso anche quello pratese della moda, in attesa di verificare il reale impatto deiche il presidente americano Donald Trump ha deciso di imporre sui prodotti europei. Apprensione e incertezza si respirano in molte aziende, come la Idealtex di Armando Menicacci: l’imprenditore conta principalmente sul mercato a stelle e strisce, che ha conquistato con i plaid da divano con bellissimi disegni e stampe particolari, che si rifanno anche alle iconografie dei Nativi americani. Un prodotto di qualità, made in Italy, dal costo giusto per le tasche di gran parte delle famiglie americane, che ha spopolato negli Stati Uniti. Un mercato che rappresenta quasi il 99% dell’export del lanificio, che ha sede in via Milano a Oste di Montemurlo: Menicacci è sbarcato Oltreoceano una decina di anni fa a seguito della crisi dei tessuti di qualità, messi ko da quelli più economici ’sfornati’ dalla concorrenza asiatica.