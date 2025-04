Lanazione.it - Consorzio Apm. Le iniziative di ’Enjoy Tuscany’

PISTOIA L’inizio del mese di aprile si annuncia carico diper la promozione del territorio da parte di Confcommercio, tramite ilTuristico Città di Pistoia, in collaborazione con ilApm. Eventi, tour e attività tutte finalizzate ad accrescere la cultura e la conoscenza dei luoghi. Si inizia domani e venerdì 4 aprile, quando a Pistoia arriverà l’influencer Marta Di Muro per un tour che si immergerà tra le tradizioni, l’architettura e l’enogastronomia pistoiese. Il secondo appuntamento è previsto per martedì 8 aprile: si tratterà, in questo caso, della partecipazione al Workshop organizzato da Toscana Promozione Turistica “Sharing Tuscany”, in programma a Fivizzano. L’occasione giusta per promuovere le peculiarità pistoiesi. Infine, da mercoledì 9 a venerdì 11 aprile, si svolgerà l’Educational Tour intitolato “Alla scoperta di Pistoia e del Montalbano – Le colline di Leonardo e dei Medici”, con il coinvolgimento dei Comuni di Pistoia e del territorio del Montalbano, e con le Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano.