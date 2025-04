Ilrestodelcarlino.it - Caso Vimini, terremoto in Comune: “Non poteva guidare le Fondazioni”. E adesso rischia anche Biancani

Pesaro, 3 aprile 2025 – Seduto su tre poltrone con i relativi poteri gestionali, Danielenon cistare e ora è arrivato il cartellino rosso da parte dell’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione. Lui l’ha fatto e, solo alla Fondazione Pescheria, negli ultimi due anni, fatta salva la sua buona fede, ha gestito circa 4 milioni di euro tra spese ordinarie e fondi straordinari per la Capitale della Cultura. Cartellino rosso non solo nei confronti del vicesindaco, assessore alla cultura, ex presidente della Fondazione Pescheria e attuale vertice del Rof, manei confronti del sindaco Andreache lo ha riconfermato nella propria carica di presidente della Pescheria con il decreto 17 del 23 agosto dell’anno scorso. Gli effetti di Affidopoli. I ‘Bracieri’ cambiano nome.