Cancro al colon. Lo screening per prevenire

Nell’ambito del progetto ‘Farmacia dei servizi’, è stato presentato ieri il percorso diregionale per la prevenzione deldelretto; all’incontro sono intervenuti l’assessore regionale Massimo Nicolò, il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro (in foto), il direttore di Gastroenterologia Lorenzo Camellini, la presidente di Federfarma Liguria Elisabetta Borachia, e Maria Pia Ferrara, rappresentante Mmg. Il nuovo percorso, offerto gratuitamente ogni due anni a tutti i cittadini di ambo i sessi di età compresa tra i 50 e i 74 anni, residenti o domiciliati alla Spezia e provincia, prevede la collaborazione delle farmacie e il coinvolgimento dei medici di base. Fino ad oggi chi aderiva alloriceveva per posta una provetta, unitamente alla busta preaffrancata per l’invio postale al laboratorio, dove inserire un campione di feci per la ricerca del sangue occulto.