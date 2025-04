Ilrestodelcarlino.it - Riti voodoo contro pm e polizia: “Dassilva sacrificò un agnello”

Rimini, 3 aprile 2025 – Nella babele di atti che ieri sono stati depositati in serie nell’ufficio del giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, da parte della procura c’è anche una annotazione relativa a quei presuntiche Louis, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avrebbe commissionato ad un connazionale in Senegalil pm Daniele Paci, che coordina l’inchiesta, e sei agenti della squadra mobile di Rimini. Nel mirino del documento presentato dagli inquirenti ci sarebbe una telefonata intercorsa trae un’utenza senegalese il 13 novembre 2023, un mese dopo l’omicidio di Pierina. Manuela Bianchi, nuovo fidanzato? Ecco cosa ha detto al giudice Telefonata in cuirichiedeva la consegna di una ’medicina’ in Italia, esortando l’interlocutore a recarsi il prima possibile a parlare con una persona di fiducia affiché questa potesse risolvere in qualche modo la “sua situazione”, aggiungendo di aver già provveduto ad un primo sacrificio di un, come riassume la memoria deposiata.