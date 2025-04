Lanazione.it - Rievocazione Storica di Grassina: Nuovo Quadro della Resurrezione di Lazzaro

Per la sua edizione numero 42, ladisi arricchisce con un: il miracolodi" come dipinto da Giotto nell’affrescoCappella degli Scrovegni. Verrà riproposto con un fermo immagine degli attori che, come ogni anno, portano in scena la Via Crucis per le viefrazione. Per l’appuntamento tradizionale del Venerdì Santo il 18 aprile sarà riproposta anche scena dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù. Con l’organizzazione del Cat e il sostegno dell’amministrazione, decine di attori e 500 figuranti sono al lavoro per far rivivere per le strade dila Passione di Cristo con la processione nelle vie a partire dalle 21,15 con la regia di Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi. Le scene recitate sulla collina di Bubè, che diventa per l’occasione il Calvario, inizieranno alle 21,30 dirette da Daniele Torrini e Antonio Bernini.