Lanazione.it - Sì al recupero dell’Ansa del Tevere. Ecco 6 milioni da Agenda urbana

Il programma si chiama “Well living - Città di Castello2021-2027“, sancisce la riqualificazione dell’area Ansa deled è stato adottato nelle scorse ore dalla Regione. La dotazione complessiva dei finanziamenti destinati agli interventi ammonta a 6730 mila euro. Le risorse permetteranno di realizzare una serie di progetti strategici per la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile della città. Nello specifico il pacchetto prevede diversi interventi concentrati nella zona(per altro già al centro del maxi cantiere stradale per la nuova variante del Cassero). Verranno dunque riqualificati il teatro all’aperto e il Parco Langer (3,1di euro); realizzata una rete di mobilità lenta, biciplan e piste ciclabili per 7 km (con 1 milione di euro); attivato il sistema complessivo di tipo “Digital Twin" per oltre 600 mila euro; il parco agricolodelcon un’area naturalistica da destinare all’agrobiodiversità e attività sociali (inclusione e disabilità) per oltre 400 mila euro; poi la sistemazione degli spazi intorno alle mura urbiche per altri 340 mila euro circa e ulteriori azioni al parcheggio Ferri per 150 mila euro.