Ilrestodelcarlino.it - Dalla vigna alla tavola. Una filiera di qualità che guarda al futuro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La conformazione territoriale delle Marche, unita alle caratteristiche pedoclimatiche, le rende una regione particolarmente votataviticoltura. I 18.000 ettari coltivati e una produzione superiore a 1.200.000 ettolitri di vino all’anno – di cui il 70% proveniente dalle nostre venti etichette Dop – fanno sì che i vini marchigiani siano tra i più famosi e ricercati. Il settore da anni sta investendo in progetti specifici dedicatisostenibilità ambientale, che si esplicano in quello che potremmo definire un processo che va "bottiglia" e che vede coinvolti tutti gli attori della. Si tratta di un percorso virtuoso, che ha come finalità quella di affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, all’etica delle pratiche economiche,economicità delle attività,sostenibilità sociale, affinché i nostri territori e il prodotto possano crescere e dunque consolidarsi.