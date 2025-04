Ilgiorno.it - Lavori al Moruzzi. Centomila euro sequestrati alla ditta

È stato eseguito ieri dGuardia di finanza un sequestro, ai fini della confisca del profitto di reato, nei confronti della “Floricoltura azienda agricola vivai e piante“ di San Donato Milanese. Il gip di Pavia ha accolto la richiesta di sequestro di 103.253,18e di interdizione per un anno a contrarre attività con la Pubblica amministrazione. Fissato in sei mesi il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie che, se realizzate, porterannorevoca dell’ordinanza. Laaveva vinto l’appalto da 193milaper la riqualificazione del parco, area verde al confine con il Navigliaccio. Suiperò è stata avviata un’indagine della Procura di Pavia. "Sono stati i residenti – sottolinea il procuratore Fabio Napoleone – a chiedere con un esposto approfondimenti sulla reale esecuzione dei, in quanto la progettazione prevedeva anche 12mila nuovi alberi su circa 6 ettari, in parte già oggetto di precedenti interventi".